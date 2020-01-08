ترامب عن «الضربة الإيرانية»: كل شيء على ما يرام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 08:28 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيدلي بتصريح صباح الأربعاء، بشأن الضربة الصاروخية التي شنّتها إيران على قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، مطمئنا إلى أنّ التقييم الأولّي للأضرار الناجمة عن هذا القصف يشير حتى الساعة إلى أنّ «كل شيء على ما يرام»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب في تغريدة على موقع «تويتر»: «كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جار الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام! لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزا في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد».

وفي سياق متصل، منعت الوكالة الفدرالية الأميركية للطيران الطائرات المدنية الأميركية من التحليق فوق كل من العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عمان، بعيد ساعات من الهجوم الذي شنته طهران.

وقالت الوكالة في بيان إنها «بعثت برسائل إلى المشغّلين الجويّين تتضمّن تفاصيل بشأن قيود على الطيران تحظر على مشغّلي الطائرات المدنية الأميركية العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج الفارسي وبحر عمان».

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