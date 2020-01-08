مقتل 170 شخصا في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران

طائرة بوينغ «737 - 3 إيه 7» تابعة لشركة الطيران الأوكرانية، 4 يوليو 2017، (ا ف ب)

لقى 170 شخصا على الأقلّ مصرعهم في تحطّم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف، حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نقلت عن وسائل إعلام إيرانية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني استحالة أن يكون هناك ناجون في عداد ركاب الرحلة «بي إس - 752» التي كانت متجهة من طهران إلى كييف. وحسب الوكالة الفرنسية فإنّ الطائرة المنكوبة كانت تقلّ 170 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» إنّ الكارثة الجوية أسفرت عن «مقتل كل الركاب». وقال الناطق باسم مطار الإمام الخميني الدولي في طهران إنّ الطائرة كانت تقلّ 176 شخصاً هم 167 راكباً وطاقم من تسعة أفراد.

وحسب المشاهد الأولية التي بثّتها وسائل الإعلام الإيرانية للكارثة فإنّ الطائرة تحطمت في مدينة شهريار الواقعة غرب العاصمة طهران. وأوضح الناطق باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي،، أنّ عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.