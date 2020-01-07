وزير الدفاع الأميركي: لا تغيير في سياسة الولايات المتحدة وقواتنا لن تغادر العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 09:42 مساء

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق، نافيًا وجود رسالة موقعة من الجانب الأميركي تعلن سحب تلك القوات.

وصرح إسبر: «سياستنا لم تتغير، لن نغادر العراق»، مضيفا: «لا رسالة موقعة، حسب علمي»، بعدما صرح رئيس الوزراء العراقي عبدالمهدي تلقيه نسخة موقعة من رسالة أميركية تعرض خطوات «الخروج» من العراق، وفق «فرانس برس».

وأضاف مارك أن وزارته تتوقع تماما أن ترد إيران على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد، الجمعة. وتابع: «أعتقد أن علينا أن نتوقع أن يردوا بشكل ما».

وأشار إسبر إلى أن الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، كان يخطط لهجمات كانت ستتم «خلال أيام»، قبل أن يقتل في بغداد، وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البنتاغون عن مدى الخطر الذي كان يشكله قائد فيلق القدس، وهل كان وشيكا، قال إسبر: «أعتقد أنه من الإنصاف القول خلال أيام، بالتأكيد».

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