إيران تعلن أولى خطوات «الثأر» لقاسم سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 01:19 مساء
رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني، إن «أول خطوة للثأر لدم الجنرال قاسم سليماني ينبغي أن تكون هروب القوات الأميركية من المنطقة، وهو ما تمثل بقرار مجلس النواب العراقي».

وأضاف، على هامش الاجتماع المفتوح للنواب الإيران اليوم الثلاثاء، أن «المشاركة الملحمية في مراسم تشييع الفريق قاسم سليماني بمثابة الخطوة الأهم في صون الأمن القومي للبلاد»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «فارس».

وطالب البرلمان العراقي بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، بعد مقتل سليماني، وهو الأمر الذي رفضته واشنطن.

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وأشار لاريجاني إلى تفاصيل مشروع قانون برلماني مضاد للولايات المتحدة «بصفة عاجلة للغاية»، موضحًا أن مشروع القانون نوقش في الاجتماع بمشاركة أعضاء مجلس صيانة الدستور، «وجميع التكتلات السياسية الثلاثة صوتوا لصالح مشروع القانون وفي النهاية تم التصويت لصالحه».

وشيعت إيران جثمان قاسم سليماني في مسقط رأسه بمحافظة كرمان، اليوم الثلاثاء، بينما يتواصل التوتر بين واشنطن وطهران، منذ اغتيال سليماني في غارة جوية أميركية ببغداد في العراق الجمعة الماضي.

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