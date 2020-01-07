سليماني يوارى الثرى بمسقط رأسه والإيرانيون ينتظرون ردًّا «مزلزلًا» انتقامًا لمقتله

حشد من الإيرانيين المشاركين في مراسم دفن قاسم سليماني في كرمان، 7 يناير 2020. (فرانس برس).

تجمع حشد كبير في كرمان الإيرانية، الثلاثاء، لحضور مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني، متوعدين بالانتقام لمقتله في غاره أميركية في بغداد، بهتافات «الموت لأميركا»، قبل أن يوارى الثرى، كما هو مقرر بعد الظهر في هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق إيران.

وامتلأ وسط المدينة، مسقط رأس قائد فيلق القدس الراحل، بمد بشري شبيه بالذي شهدته البلاد الأحد والإثنين في طهران ومدن أخرى خلال التشييع الشعبي لجثامين سليماني ورفاقه الذين قُـتلوا معه في الضربة الأميركية، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه

وأمامه نعشي سليماني وذراعه اليمنى العميد حسين بورجعفري، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، للحشد في كرمان أن «طرد الولايات المتحدة من المنطقة بدأ»، وأضاف: «إرادتنا حازمة. نقول أيضًا لأعدائنا إننا سننتقم، وإذا ضربوا مجددًا سوف ندمر مكانًا محببًا لقلوبهم»، وتابع: «هم يعرفون عن أي أماكن أتحدث».

وأكد سلامي أن «الشهيد قاسم سليماني أقوى وأكثر حياة بمماته، وهو أخطر الآن بالنسبة للعدو».

وفي خطوة رمزية لتزامنها مع مراسم دفن سليماني، اعتمد مجلس الشورى الإيراني الثلاثاء بشكل طارئ قانونًا يعتبر كافة القوات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، «إرهابية». وكان البرلمان الإيراني أُقر أخيرًا قانونًا يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في القرن الأفريقي إلى آسيا الوسطى، مرورًا بالشرق الأوسط، «إرهابية»، لكن النص الجديد أدرج وزارة الدفاع الأميركية الـ«بنتاغون» وكافة القوات الأميركية والمسؤولين عن اغتيال سليماني، وكل شخص معنوي أو حقيقي مرتبط باغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.

«القائد الكبير»

من المقرر أن يوارى سليماني الثرى في كرمان بين الساعة 14.00 و16.00 (10.30 و12.30 ت غ)، بحسب الإذاعة الإيرانية الرسمية. ويعتبر سليماني، الذي رقي لرتبة فريق بعد اغتياله، بطلًا في بلاده لجهوده في مكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسورية، ويرى الإيرانيون أنه جنب بلادهم الاضطرابات نفسها التي عانت منها دول الجوار مثل العراق وسورية بسبب ذلك التنظيم.

وانتظر البعض طوال الليل في كرمان ليتمكنوا من المشاركة في مراسم الدفن. ويقول همت دهقان أحد المشاركين: «نحن هنا لنودع القائد الكبير للدفاع المقدس»، في إشارة إلى دور سليماني في الدفاع عن إيران خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وأكد هذا المقاتل السابق البالغ من العمر 56 عامًا لـ«فرانس برس»، «كان محبوبًا ليس فقط في كرمان أو إيران، بل في العالم أجمع».

.. وأيضا روحاني ردًا على ترامب: «لا تهدد أبدا الأمة الإيرانية»

وأكد الرجل أن سليماني «كان محبوبًا في العالم كله، من المسلمين والشيعة، في العراق وسورية وأفغانستان وخصوصًا في إيران، والجميع مدينون له بحمايتهم»، مشيرًا إلى أنه قدم من شيراز الواقعة على بعد أكثر من 500 كلم من كرمان.

خفض التصعيد

ومنذ اغتيال سليماني بضربة أميركية في مطار بغداد، زادت الخشية عالميًّا من تصعيد إضافي في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يدعو القادة المدنيون والدينيون والسياسيون في إيران إلى رد «مزلزل»؛ انتقامًا لمقتله، تتزايد الدعوات في العالم إلى «خفض التصعيد».

وفي ظل مناخ شديد التوتر بعد أشهر من الضغوطات المتبادلة بين واشنطن وطهران، على خلفية تصعيد عسكري في منطقة الخليج والخلافات بشأن الملف النووي الإيراني، أثارت الولايات المتحدة «التباسًا» الإثنين بعدما نشرت عن طريق الخطأ رسالة موجهة للسلطات العراقية تفيد بأن واشنطن بدأت الاستعدادات لسحب جنودها من العراق.

ونفى وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر، في مؤتمر صحفي أن تكون لدى بلاده نية بالانسحاب من العراق، قائلاً: «لم يتخذ أي قرار للانسحاب من العراق». في غضون ذلك، أعلن الجيش الألماني الثلاثاء أنه سيسحب جزءًا من جنوده المنتشرين في العراق لمهمات تدريب، ونقلهم «بشكل موقت» إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة.