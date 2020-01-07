35 قتيلا خلال دفن جثمان قاسم سليماني في إيران

تشييع جثمان قاسم سليماني قبل دفنه في مسقط رأسه بمحافظة كرمان الإيرانية. (الإنترنت).

نقلت وسائل إعلام إيرانية أن 35 شخصا قتلوا، وأصيب 48 آخرون في حادث تدافع في محافظة كرمان بشرقي إيران، اليوم الثلاثاء، أثناء مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أميركية في العراق.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن عددا من المشيعيين «توفوا وأصيب أخرون إثر التدافع في مراسم جنازة الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه في مسقط رأسيهما بكرمان»، مشيرة إلى تصريح رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بأن المسؤولين يحققون في «أبعاد الحادث».

ويأتي دفن سليماني في مسقط رأسه بكرمان، تنفيذا لوصية له قبل اغتياله، إذ أوصى بأن يدفن «في مقبرة الشهداء».