إطفائيو أستراليا يضاعفون جهودهم للسيطرة على الحرائق قبل موجة حر جديدة

منازل مدمرة في قرية موغو في جنوب أستراليا، 6 يناير 2020. (فرانس برس).

يضاعف عناصر الإطفاء في أستراليا، الثلاثاء، جهودهم للسيطرة على حرائق الغابات الهائلة التي تضرب البلاد، مستفيدين من أحوال جوية أقل حدة من السابق، قبل موجة حر جديدة في الأيام المقبلة.

وعلى هؤلاء المتطوعين المنهكين بعد أشهر من مكافحة اللهب العمل على ضبط انتشار النيران وتمشيط المناطق المعرضة للخطر، إضافة إلى إشعال حرائق متعمدة في النباتات لمنعها من أن تكون عاملًا معززًا للحرائق الكبرى، وذلك مع ترقب وكالة الأرصاد الجوية الأسترالية ارتفاعًا جديدًا بدرجات الحرارة الجمعة المقبل، رفقة رياح شديدة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال مدير الإطفاء في المناطق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، شاين فيتزسيمونز، إن عناصر الإطفاء تعمل حاليًّا على تنظيم الأعمال الوقائية للحد من الأضرار المحتملة ومنع اندلاع مراكز حرائق جديدة في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية الحالية «لصالحنا أكثر»، لكنه حذر من «عودة الحر خلال الأسبوع».

دخان الحرائق يصل إلى تشيلي والأرجنتين

ولا زالت عشرات الحرائق خارجة عن السيطرة في شرق القارة، وتخشى السلطات تقاطع حريقين في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا، قد ينتج عنهما حريق هائل.

وتنفست البلاد الصعداء الإثنين؛ بسبب هطول الأمطار، لكنها لم تكن كافية لتتيح انطفاء الحرائق تمامًا، بل إنها أعاقت في بعض المناطق عمل رجال الإطفاء، خصوصًا عمليات الحرق المتحكم بها التي كانوا يحاولون تنفيذها.

وقُـتل 25 شخصًا منذ بداية هذه الأزمة في سبتمبر، وتحوَّل أكثر من 1800 منزل إلى رماد، كما دُمِّرت مناطق بمساحة 80 ألف كلم مربع، أي ما يساوي مساحة جزيرة إيرلندا.

وفي مؤشر آخر على حجم الكارثة التي ضربت أستراليا، أعلنت إدارتا الطقس في تشيلي والأرجنتين، الإثنين، أن أدخنة الحرائق الأسترالية وصلت سماء البلدين اللذين يقعان على بعد أكثر من 12 كلم سدني.

.. وأيضا دخان حرائق أستراليا يصل إلى تشيلي والأرجنتين

ولا زالت القيمة المالية لأضرار موسم الحرائق الكارثي هذا غير معروفة حتى الآن، لكن مجلس شركات التأمين أعلن أن طلبات التعويضات التي وصلت الشركات تزيد على 700 مليون دولار أسترالي (433 مليون يورو)، ومن المرجح أن يرتفع.

«الأمل في الإعصار»

وتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي يواجه انتقادات لتأخر رده في التعامل مع الأزمة وموقفه الضعيف إزاء مكافحة التغير المناخي، بتخصيص ملياري دولار أسترالي (1.2 مليار يورو) تدفع على مدى عامين من العائدات الضريبية لصندوق وطني لمساعدة ضحايا الحرائق.

وأُجريت في سدني مراسم تكريم لأندرو أودواير، وهو إطفائي يبلغ 36 عامًا، قُـتل أثناء مكافحته للحرائق أواخر ديسمبر، واصطف عدد من زملائه بزيهم البرتقالي على طرف الطريق أثناء مرور الموكب الذي يحمل نعشه، والذي غُـطي بعلم إدارة الإطفاء في المناطق الريفية.

ولا يتوقع أن تكون الظروف في الأيام المقبلة كارثية كما كانت عليه السبت، لكن فيتزسيمونز أعلن لقناة «إيه بي سي» العامة أنه لا يجوز «الاعتقاد أننا انتصرنا اعتمادًا على انطباع خاطئ بالأمان»، مشيرًا إلى أن بعض الحرائق أكبر من أن يتمكن الإطفائيون من القضاء عليها، ولا يمكن أن تنتفي نهائيًّا إلا بأمطار غزيرة.

ورحب فيتزسيمونز، الذي بات في الأشهر الماضية وجهًا معروفًا في البلاد، بإعصار يتشكل قبالة السواحل الشمال الغربية للبلاد، آملًا في أن تكون الأمطار التي سيجلبها نهاية موسم الحرائق، وأوضح: «من الإيجابي رؤية إعصار يتشكل. لا يجب أن أقول ذلك، لكن آمل ألا ينتج عنه أضرار». وتابع: «إذا كنا محظوظين، فهذا الإعصار دليل على بداية فترة الأمطار الموسمية التي ستبعد كتلة الهواء الحار المؤثرة بشكل كبير على الطقس».