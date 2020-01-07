بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 08:06 صباحا
مشاركون في تشييع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في طهران، 6 يناير 2020، (ا ف ب)

تشارك حشود ضخمة صباح الثلاثاء، في مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، كما ذكر صحافيون من وكالة «فرانس برس».

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والإثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأميركية في العراق.

وأشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين، خلال كلمة أمام الحشد، بـ«سليماني» قائلا إن «الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته»، ليقاطعه المشيعون مرددين هتاف «الموت لأميركا».

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