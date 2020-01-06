الجنرال مارك ميلي: الرسالة المتداولة بشأن وضع القوات بالعراق مسودة هدفها التنسيق وما كان ينبغي أن تنشر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 11:41 مساء

قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الإثنين إنّ الرسالة الرسمية الأميركية التي أبلغت العراق بأن الجنود الأميركيين سيبدأون بالانسحاب صحيحة لكنّها «ما كان يجب أن تُرسل» في هذا التوقيت.

وقال ميلي «إنه خطأ ارتكبه ماكينزي»، في إشارة إلى قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي، مشدّداً على أنّ هذه الرسالة «ما كان يجب أن ترسل».

وأعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قواته تقوم بـ«اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق».

فرانس برس «تكشف» ما جاء في رسالة العميد وليام سيلي حول خروج القوات الأميركية من العراق

وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها لوكالة «فرانس برس»، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم بــ«إعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة».

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