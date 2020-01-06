اغتصاب طالبة يثير احتجاجات في عاصمة بنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 09:00 مساء
طالبات يحملن لافتات اثناء مشاركتهن في مسيرة مطالبة بإعدام المغتصبين. (أ ف ب)

أثار اعتداء جنسي على طالبة في جامعة مرموقة في بنغلادش احتجاجات غاضبة في عاصمة البلد الإثنين، دعا خلالها المتظاهرون إلى انزال عقوبة الإعدام بالمغتصبين.

وتضاعفت عدد حالات الاغتصاب في البلد الجنوب آسيوي خلال العام الماضي، بحسب نشطاء، ما اثار غضبا شعبيا بشأن تعاطي الشرطة والنظام القضائي مع هذه المسألة، وفق «فرانس برس».

وقالت المتظاهرة شهيلة وهي طالبة في جامعة دكا المرموقة التي تدرس فيها الطالبة (21 عاما) ضحية الاعتداء الجنسي الذي وقع الأحد «الاغتصاب جريمة لا تغتفر. في بنغلادش عقوبة الاغتصاب بطيئة جدا». وأضافت «نريد اعدامات سريعة للمغتصبين تردع الاخرين».

وشبك المحتجون اذرعهم وساروا في طرق دكا الرئيسية وأوقفوا حركة المرور للمطالبة باعتقال مرتكب الجريمة خلال 24 ساعة. وذكرت الشرطة ان نحو 1500 طالب انضموا الى الاحتجاجات التي كانت سلمية. 

وكانت الطالبة التي تعرضت لهجوم الأحد متجهة إلى منزلها مع صديقتها عندما تم تكميمها واقتيادها الى منطقة نائية على مشارف دكا والاعتداء جنسيا عليها. وذكرت جماعة محلية انه تم الابلاغ عن 1413 حالة اغتصاب في بنغلادش العام الماضي، اي ضعف الحالات في 2018. وقتلت عشرات الضحايا وانتحرت عشر منهم بعد اغتصابهن.

وعمت التظاهرات بنغلادش في أبريل بعد اضرام النار في طالبة (19 عاما) اتهمت مدير مدرستها بمضايقتها جنسيا. وحكم على 16 شخصا لاحقا بالموت بسبب الهجوم، بينهم مدير المدرسة.

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