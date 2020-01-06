الاتحاد الأوروبي يعرب عن «أسفه العميق» لإعلان إيران تخليها عن قيود الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 01:41 مساء
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. (أرشيفية: الإنترنت).

عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن «أسفه العميق» لإعلان إيران تخلّيها عن كل القيود المتعلّقة بتخصيب اليورانيوم.

وكتب بوريل في تغريدة عبر موقع «تويتر» اليوم الاثنين: «التطبيق الكامل للاتفاق حول النووي من قبل الجميع يعد اليوم أهمّ من أي وقت مضى، من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي، في حين كانت طهران كشفت في وقت سابق «المرحلة الخامسة والأخيرة» من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق، مؤكّدةً التخلّي عن «كلّ القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي».

وقالت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك «ندعو إيران لسحب كل الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي».

كما تطرق المسؤولون الأوروبيون الثلاثة في بيانهم إلى التوترات المتزايدة في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والمسؤول العراقي الموالي لإيران أبومهدي المهندس الجمعة في بغداد. وفي هذا السياق دعوا إيران التي كانت توعدت بالانتقام، إلى الامتناع عن القيام «بأعمال عنيفة جديدة أو دعم أعمال كهذه».

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