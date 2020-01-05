الجيش الأميركي يعلن سقوط ثلاثة قتلى في هجوم حركة الشباب على قاعدة عسكرية بكينيا

قتل جندي أميركي ومتعاقدان مع البنتاغون في هجوم شنّه مقاتلو حركة الشباب الاسلامية الصومالية، الأحد، على قاعدة عسكرية في كينيا، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا.

وقالت القيادة في بيان «خلال هجوم شنته مجموعة الشباب المرتبطة بالقاعدة في غرب إفريقيا في وقت سابق اليوم، قتل جندي أميركي ومتعاقدان مع وزارة الدفاع (الأميركية)» ، في قاعدة في خليج ماندا بكينيا، لافتة إلى إصابة موظفين آخرين في البنتاغون وضعهما مستقر ويتم نقلهما، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم تدل القيادة بتفاصيل إضافية عن هوية الضحايا.