«اجتماع مهم» حول تخلي إيران عن التزامات إضافية في الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 03:16 مساء

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن إيران ستعلن ليل الأحد-الإثنين قرارها المتعلق بالخطوة الجديدة من خطتها الخاصة بالتخلي عن التزامات إضافية في الاتفاق النووي.

وأعلن موسوي أن القرار بهذا الصدد اُتخذ في وقت سابق، لكن «نظرًا للظروف» الناتجة عن مقتل رئيس «فيلق القدس» في الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق الجمعة بضربة أميركية، «سيتم إجراء بعض التعديلات على القرار المتخذ». ويتعلق القرار بـ«المرحلة الخامسة» من خطة تخلي إيران عن التزامات في الملف النووي بدأت تنفيذها في مايو، وفق «فرانس برس».

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