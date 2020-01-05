البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا بمضيق هرمز

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، السبت، أن لندن تستعد لنشر سفن تابعة لسلاح البحرية الملكي لمواكبة السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز بسبب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في وقت متأخر من السبت أن السفينتين الحربيتين الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز» والمدمرة «إتش إم إس ديفندر» البريطانيتين «ستستأنفان مرافقة السفن التجارية التي ترفع العلم البريطاني» في المضيق.

وقال والاس: «أصدرت توجيهات بالقيام بالاستعدادت لعودة (إتش إم إس مونتروز) و(إتش إم إس ديفندر) إلى مهام المواكبة»، مؤكدًا أن «الحكومة ستقوم بكل الخطوات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا في هذا الوقت».

وكانت البحرية الملكية رافقت سفنًا مدنية بين يوليو ونوفمبر بعدما صادرت إيران في يوليو ناقلة النفط السويدية «ستينا أمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، وجاءت هذه الإجراءات بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية في بغداد الجمعة. وتوعدت إيران بالرد على قتله.

من جهة أخرى، كتب والاس في تغريدة على «تويتر» أنه تحادث مع نظيره الأميركي مارك إسبر الجمعة، مضيفًا: أن القوات الأميركية «تعرضت لهجمات متكررة في العراق في الأشهر الأخيرة من جانب ميليشيا موالية لإيران».

ولفت والاس إلى أنه بـ«موجب القانون الدولي يحق للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها ضد الذين يشكلون تهديدًا وشيكًا لمواطنيها»، ونصحت الحكومة البريطانية رعاياها السبت بتجنب السفر الى العراق وإيران.

ولم يصدر حتى الآن تعليق عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية، ويفترض أن يعود جونسون الأحد من عطلة عيد الميلاد التي أمضاها في منطقة الكاريبي.