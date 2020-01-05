قائد الجيش الإيراني يشكك بامتلاك الأميركيين «الشجاعة» لتنفيذ تهديداتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 11:06 صباحا

ردّ الجيش الإيراني، الأحد، على التهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب 52 موقعاً في إيران قائلاً إن الولايات المتحدة لا تملك «الشجاعة» للقيام بذلك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبدالرحيم موسوي، قوله إن الأميركيين «يقولون أموراً من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم الشنيع وغير المبرر»، في إشارة إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الجمعة في العراق. مضيفا: «أشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة» لتنفيذ تهديداتهم.

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