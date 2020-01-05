ترامب يهدد بضرب إيران بشكل «أقوى مما ضُربت يوما من قبل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 08:21 صباحا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت بأن تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكتب ترامب في تغريدة «إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل». وأضاف في تغريدة أخرى أن الولايات المتحدة ستستخدم معداتها العسكرية «الجديدة الجميلة بلا تردد» إذا رد الإيرانيون.

وقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية في بغداد أدت أيضا إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبومهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين. وأثارت الضربة غضب إيران التي أكدت أنها ستنتقم لمقتله.

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