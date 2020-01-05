مئات الأميركيين يتظاهرون ضد «الحرب مع إيران»

متظاهرون أمام البيت الأبيض ضد الحرب مع إيران، 4 يناير 2020. (فرانس برس).

تظاهر المئات في واشنطن ونيويورك ومدن أخرى في الولايات المتحدة، السبت، رفضا لأي «حرب مع إيران» وللمطالبة بـ«خروج القوات الأميركية من الشرق الأوسط»، وذلك غداة الضربة التي قُتل فيها قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

وأمام البيت الأبيض، تجمع نحو مئتي شخص تلبية لدعوة منظمات يسارية للتظاهر في 7 مدينة أميركية، وطالب المتظاهرون بـ«انسحاب القوات الأميركية من العراق فورا» ورافضين لـ«الحرب على إيران والعقوبات المفروضة عليها»، حسب وكالة «فرانس برس»

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وهتف أحد منظمي التظاهرة أمام البيت الأبيض «لن نسمح بجر بلادنا إلى حرب عبثية جديدة»، ثم توجه المتظاهرون إلى فندق ترامب القريب من مقر الرئاسة.

وحمل المتظاهر سام كروك البالغ 66 عاما لافتة كتب عليها «إن كنت تريد صرف الانتباه عن أمر ما شن حربا»، وقال لـ«فرانس برس» إن «هذا البلد بين يدي شخص مختل عقليا هو دونالد ترامب»، مضيفا «أخشى أن يتسبب من دون قصد، وأنا أعتقد أنه لا يريد ذلك، بانفجار حقيقي في الشرق الأوسط».

وأعربت إيرانية-أميركية تبلغ 31 عاما عرفت عن نفسها باسم شيرين عن «قلقها إزاء احتمال اندلاع حرب مع إيران»، وقالت «أنفقنا مليارات الدولارات لشن حروب في العراق وأفغانستان، وإلامَ أدى ذلك؟»، مؤكدة أن إيران خرجت أقوى وأصبحت «قوة سياسية ومدنية وثقافية كبرى في العراق».

وفي ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك نظم المتظاهرون مسيرة رافعين لافتات تطالب بعدم الدخول في «حرب ضد إيران» وبسحب الجنود الأميركيين من العراق، وكُتب على إحدى اللافتات «الحرب ليست إستراتيجية للفوز بولاية رئاسية جديدة». كما نُظمت تظاهرات أمام برج ترامب في شيكاغو وفي لوس أنجلوس.

وأمر ترامب بتوجيه الضربة التي قُتل فيها الجمعة سليماني، ونائب رئيس «الحشد الشعبي» في العراق أبو مهدي المهندس، ويخشى المجتمع الدولي انفجارا في الشرق الأوسط بعد المواقف التصعيدية والتهديدات والدعوات الانتقامية، في وقت أعلنت واشنطن تعزيز قواتها في الشرق الأوسط بما بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمس مئة جندي إضافي.