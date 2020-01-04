لافروف وظريف يتباحثان هاتفيًّا غداة مقتل سليماني

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي في روما، 6 ديمسبر 2019. (أ ف ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مشاورات هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، غداة مقتل الجنرال قاسم سليماني، الشخصية المحورية ضمن خريطة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية إن لافروف قدم تعازيه إلى ظريف خلال المحادثة التي تمت بمبادرة إيرانية، وفق «فرانس برس». وأوضح البيان أن «الوزيرين أشارا إلى أن الأعمال الأميركية تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي»، بالإضافة إلى أنها «تقود إلى جولة جديدة من تصاعد حدة التوتر في الإقليم».

وقتل سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة في غارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار أميركية في محيط مطار بغداد الدولي. ويأتي الاغتيال في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، وفي إطار أوسع يشمل النزاع المتنامي منذ الانسحاب الأميركي الأحادي في مايو 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر الجمعة أن مقتل سليماني من شأنه أن «يفاقم الوضع» في الشرق الأوسط.