بكين تحثّ واشنطن على «عدم الإفراط في استخدام القوة» بعد مقتل سليماني

حثّت الصين الولايات المتحدة على «عدم الإفراط في استخدام القوة» غداة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية في العراق.



وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مكالمة هاتفية أفادت عنها وسائل الإعلام الصينية، إن «العملية العسكرية الأميركية الخطيرة تنتهك المعايير الأساسية للعلاقات الدولية وستفاقم التوترات والاضطرابات الإقليمية». وأضاف «الصين تحثّ الولايات المتحدة على عدم الإفراط في استخدام القوة وعلى البحث عن الحلول عبر الحوار»، وفق «فرانس برس».