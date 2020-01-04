بكين تقيل مدير مكتب الارتباط مع هونغ كونغ

شرطة مكافحة الشغب في شارع سالسبيري، هونغ كونغ، 01 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت الصين، السبت، تعيين مدير جديد لمكتب الارتباط مع هونغ كونغ، الهيئة المكلفة شؤون المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي وتشهد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية منذ يونيو الماضي.

ونقلت «فرانس برس» عن التلفزيون الحكومي الصيني قوله إن «وانغ زيمين أقيل من منصبه كمدير لمكتب الارتباط» لشؤون هونغ كونغ، وتم تعيين ليو هوينينغ مكانه، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

ويتخذ المكتب مقرا له في هونغ كونغ، وهو الهيئة التي تمثل سلطة بكين في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.