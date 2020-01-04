بكين تقيل مدير مكتب الارتباط مع هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 03:11 مساء
شرطة مكافحة الشغب في شارع سالسبيري، هونغ كونغ، 01 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت الصين، السبت، تعيين مدير جديد لمكتب الارتباط مع هونغ كونغ، الهيئة المكلفة شؤون المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي وتشهد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية منذ يونيو الماضي.

ونقلت «فرانس برس» عن التلفزيون الحكومي الصيني قوله إن «وانغ زيمين أقيل من منصبه كمدير لمكتب الارتباط» لشؤون هونغ كونغ، وتم تعيين ليو هوينينغ مكانه، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

ويتخذ المكتب مقرا له في هونغ كونغ، وهو الهيئة التي تمثل سلطة بكين في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.

بلد واحد ونظامان
وبموجب مبدأ «بلد واحد ونظامان»، تتمتع هونغ كونغ نظريا حتى 2047 بشبه استقلال وبحريات واسعة جدا لا وجود لها في أماكن أخرى في الصين، مثل قضاء مستقل وحرية التعبير. لكن المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة تشهد منذ يونيو تظاهرات عنيفة في معظم الأحيان، يندد خلالها المحتجون بتدخل صيني متزايد على حد قولهم في شؤونهم، مطالبين بإصلاحات ديمقراطية.

واستهدف المتظاهرون مرات عدة مكتب الارتباط الذي يرمز إلى وجود بكين في هونغ كونغ. ورشق المبنى بالبيض وخطت على جدرانه رسوم، في ما اعتبرته بكين أعمالا «غير مقبولة إطلاقا»، داعية إلى «معاقبة المذنبين».

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