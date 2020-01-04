ترامب: «لا نسعى لتغيير النظام» في إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يناير 2020, 12:09 صباحا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «تغيير النظام» في طهران بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محذّرا في الوقت نفسه «الإرهابيين» من مغبة الانتقام من الأميركيين.

وشدد ترامب من منتجعه في فلوريدا حيث يمضي عطلة، على أن الضربة كان هدفها «وقف» حرب وليس إطلاقها، مؤكدا أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كان يخطط لهجمات «وشيكة» ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع ترامب «أكنّ احتراما كبيرا للشعب الإيراني»، مضيفا «لا نسعى لتغيير النظام» في إيران.

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