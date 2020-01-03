واشنطن تنشر نحو 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 09:03 مساء

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، في استعراض للقوة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جوا، التي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أميركية في العراق في الأشهر الأخيرة.

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