باريس تدعو إيران إلى تجنب «أزمة انتشار نووي خطيرة» بعد مقتل سليماني

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إيران إلى تجنب «أي رد فعل» على مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق، حتى لا تندلع «أزمة انتشار نووي خطيرة».

وقال الوزير الفرنسي في بيان، الجمعة، إن بلاده تدعو كل طرف إلى «ضبط النفس»، وإيران لـ«تجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، أو أن يؤدي إلى أزمة انتشار نووي خطيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفت إلى أن أطراف اتفاقية فيينا بشأن برنامج إيران النووي للعام 2015، يجب أن تظل على تنسيق وثيق لدعوة إيران إلى «العودة بسرعة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية والامتناع عن أي عمل آخر يخالف ذلك».