إيران: اغتيال سليماني أكبر «خطأ» إستراتيجي لواشنطن.. وسنرد في الوقت والمكان المناسبين

توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانتقام «في الوقت والمكان المناسبين» لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي اُغتيل في غارة أميركية في بغداد.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» الجمعة، إن «الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد البيان أن «الإدارة الأميركية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة»، وأضاف: «على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين».