ماكرون يدعو إيران إلى «الامتناع عن أي استفزاز» بعد مقتل سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 05:46 مساء

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبقى على «اتصال وثيق» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمتابعة الوضع في العراق، و«تجنب تصعيد جديد خطير للتوتر»، وذلك في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد، فجر الجمعة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن ماكرون دعا كل الأطراف إلى «ضبط النفس»، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، كما أكد تمسك بلاده بـ«سيادة وأمن العراق واستقرار المنطقة»، وطالب إيران بـ«العودة سريعا إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية والامتناع عن أي استفزاز»، حسب وكالة «فرانس برس».

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