«فرانس برس»: مقتل شخص في حادث طعن قرب باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 05:07 مساء
الشرطة الفرسية في موقع حادث الطعن في حديقة «فيلجويف» جنوب باريس، 3 يناير 2020. (فرانس برس)

قُتل شخص في عملية طعن وقعت، الجمعة، في حديقة «فيلجويف» جنوب باريس، وفق ما كشف مصدر مطلع.

وحسب مصادر متطابقة فإن شرطيين من منطقة «إيه-لي-روز» المجاورة قتلوا منفذ عملية الطعن التي جرح فيها شخصان إصابة أحدهما بالغة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت شرطة باريس أن منفذ الاعتداء هاجم «عدة أشخاص» في الحديقة قبل أن يتم «تحييده»، لافتة إلى أن دوافع الهجوم ما زالت مجهولة.

وتأتي العملية قبل أيام من الذكرى الخامسة لاعتداءين استهدف أحدهما جريدة «شارلي إيبدو» الساخرة، فيما استهدف الثاني متجرا يهوديا في السابع والتاسع من يناير 2015. ومنذ العام 2015، تشهد فرنسا عمليات نفّذها متطرفون أوقعت أكثر من 250 قتيلا.

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