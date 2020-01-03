«البنتاغون» يكشف دور ترامب في قتل قاسم سليماني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: أ ف ب)

أكد البنتاغون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ«قتل» الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان اليوم: «بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأميركية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني»، حسبما نقلت «فرانس برس».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبدى سعادته بمقتل سليماني، ونشر على حسابه بموقع «تويتر» تسجيل فيديو قال إنه لعراقيين يرقصون في الشارع احتفالا بمقتل الجنرال الإيراني. وكتب بومبيو، في تغريدة مرفقة بالتسجيل الذي يظهر فيه حشد يجري في شارع وهو يرفع أعلاما ولافتات: «عراقيون - عراقيون - يرقصون في الشارع من أجل الحرية، معبرين عن امتنانهم لأن الجنرال سليماني لم يعد موجودا».

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بدوره، توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالانتقام، وقال إن «إيران والدول الحرة في المنطقة ستنتقم». وأوضح في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية «من المؤكد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أميركا على هذه الجريمة البشعة».

من جانبه، دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي «كل المجاهدين»، في إشارة الى عناصر الحشد، إلى «الجهوزية» للرد على الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.