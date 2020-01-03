روحاني: إيران والدول الحرة ستنتقم لقاسم سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 09:28 صباحا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «إيران والدول الحرة في المنطقة ستنتقم» للجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية في العراق.

وأوضح في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، نقلتها «فرانس برس»، اليوم الجمعة: «من المؤكد أن الأمة الإيرانية الكبيرة والدول الحرة الأخرى في المنطقة ستنتقم من أميركا على هذه الجريمة البشعة».

من جانبه، دعا القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي «كل المجاهدين»، في إشارة الى عناصر الحشد، إلى «الجهوزية» للرد على الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وقال الخزعلي، وهو قائد فصيل عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، في بيان كتب بخط يده، «على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية، فإن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير».

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