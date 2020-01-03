إيران تتوعد بـ«انتقام قاس» بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني

خامنئي أثناء خطاب يلقيه في طهران، 17 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الجمعة، بـ«انتقام قاس» بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أميركية في بغداد، معلنا الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد.



وقال خامنئي في تغريدة على «تويتر» إن «السنوات التي قضاها في أمل الشهادة في سبيل الله، قد ارتقت في نهاية المطاف بقاسم سليماني العزيز إلى هذه الدرجة الرفيعة»، مضيفا: «إن شاء الله لن يتوقف عمله وطريقه هنا، وانتقام قاس ينتظر المجرمين، الذين لطخت أيديهم بدمائه ودماء الشهداء الآخرين»، حسب ما نقلت «فرانس برس».