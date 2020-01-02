تنظيم «داعش» يتبنى هجوما في القوقاز الروسي

عناصر من الحرس الوطني الروسي في الساحة الحمراء في موسكو في 30 ديسمبر2019. (فرانس برس)

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم «داعش» أن رجلين هاجما هذا الأسبوع مركزا للشرطة في القوقاز الروسي، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل، ينتميان للتنظيم، حيث اقتحم المهاجمان بسيارتهما نقطة تفتيش للشرطة في مدينة ماغاس عاصمة جمهورية إنغوشيا في القوقاز الروسي والحدودية مع الشيشان. وأفادت السلطات المحلية بأن الرجلين هاجما بعد ذلك عناصر الشرطة بالسكاكين.

وفي بيان نشر في وقت متأخر الأربعاء على تطبيق تلغرام للمراسلة، أكدت وكالة أعماق أن المهاجمين «مقاتلان في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية»، مضيفةً أن هجومهما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة العديد بجروح.

وأعلنت من جهتها سلطات إنغوشيا والمحققون الروس عن مقتل شرطي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، دون أن تؤكد مقتل شخص آخر، والمشتبه بهما في تنفيذ الهجوم هما أحمد إيماغوجيف، بطل كباش مولود العام 1996، والآخر هو ميكاييل ميزييف من مواليد العام 2001، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن السلطات.

وقتل ميزييف، بينما أصيب الآخر بجروح، وهو موجود في المستشفى حيث استعاد الوعي، وفق السلطات، وحمّل حاكم إنغوشيا مساء الثلاثاء الشرطة المحلية المسؤولية عن الهجوم، معتبرا أن إهمالها ليلة رأس السنة، التي يحتفل بها على نطاق واسع في روسيا، قد سهّل وقوعه، وفتح تحقيق بتهمة محاولة قتل عناصر من قوات الأمن، لكن لم تتم الإشارة إلى فعل إرهاب.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كانت منطقة القوقاز خلال التسعينات وحتى عام 2009، ساحةً لحربين بين موسكو والتمرد المطالب بالاستقلال في الشيشان، الذي اتخذ طابعا إسلاميا بشكل تدريجي، ومنذ العام 2011، انضم مئات الروس المتحدرين من الشيشان وعائلاتهم إلى صفوف التنظيمات الجهادية في العراق وسورية.

ويعتبر تنظيم «داعش» منطقة شمال القوقاز جزءا من أراضي «الخلافة»، ويتبنى مرارا هجمات فيها، آخرها في يونيو أدت إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح قرب القصر الرئاسي في الشيشان.