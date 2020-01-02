عملية إغاثة واسعة بعد اندلاع حريق جديد في العاصمة الهندية نيودلهي

انهار مصنع في نيودلهي، الخميس، على إطفائيين كانوا يحاولون السيطرة على ثالث حريق كبير يضرب العاصمة الهندية خلال أقل من شهر، كما أفاد مسؤولون، حيث أصيب 12 شخصا غالبيتهم من رجال الإطفاء بجروح، فيما بقي أحدهم عالقًا لسبع ساعات في مصنع للبطاريات، بعد الإعلان عن الإنذار من الحريق، وفق متحدث باسم خدمات الطوارئ.

ووضعت أجهزة الطوارئ في حالة استنفار خصوصا بعد سلسلة كوارث خطيرة في الأسابيع الأخيرة، وقتل 43 شخصا في حريق ضرب مصنعًا للحقائب في 9 ديسمبر، بينما قتل تسعة آخرون في حادث آخر، وجرت تعبئة أكثر من 150 إطفائيا لمكافحة حريق في مقاطعة بيراغارهي في نيودلهي بعد إعلان حالة الإنذار فجر الخميس. وأفيد عن ارتفاع ألسنة النيران إلى أكثر من عشرة أمتار.

وكان الإطفائيون يحاولون السيطرة على حريق في داخل المصنع حين وقع انفجار في جزئه الخلفي، الذي انهار مطلقا أدخنة سوداء سامة، وغالبا ما تندلع حرائق في الهند، نظرا إلى ضعف التخطيط المدني في البلاد، والتراخي في إنفاذ قواعد السلامة.