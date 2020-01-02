إمبراطور اليابان: أشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص ما زالوا يعيشون حياة صعبة

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو خلال مراسم الاحتفال بالعام الجديد في القصر الإمبراطوري الخميس 2 يناير 2020. (فرانس برس)

عبر إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الخميس عن تمنياته بعام لا يشهد كوارث طبيعية، وذلك في أول كلمة له منذ اعتلائه العرش أمام عشرات آلاف المهنئين بالعام الجديد، وخاطب ناروهيتو الجموع قائلا: «يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم»، بينما كان العديد منهم يلوحون بأعلام يابانية ويهتفون «بنزاي» أي يعيش.

وأضاف الإمبراطور البالغ 59 عاما وإلى جانبه الإمبراطورة ماساكو «ومن ناحية أخرى أشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص ما زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة العام الماضي»، وآمل الإمبراطور أن تكون هذه السنة «طيبة وتنعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية».

وزار الشهر الماضي الإمبراطور وزوجته مواطنين في مناطق شمال شرق اليابان اجتاحها الإعصار القوي هاغيبيس في أكتوبر، الذي أودى بأكثر من 80 شخصا وألحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية، وحضر الاحتفال بالعام الجديد أيضا أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول إمبراطور ياباني يتخلى عن العرش في نحو قرنين، عندما تنحى في 30 أبريل بعد حكم استمر ثلاثة عقود.

واعتلى ناروهيتو العرش رسميا في أكتوبر أمام ملوك وقادة من أنحاء العالم، ويفتح القصر المركزي في طوكيو الذي تحيط به جدران من الحجر والخنادق، أمام العامة مرتين في العام، الأولى في عيد الإمبراطور والثانية في رأس السنة، عندما يستقبل الإمبراطور وعائلته المهنئين، وسيطل الإمبراطور أربع مرات خلال اليوم من شرفة القصر.