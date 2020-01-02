السلطات الأسترالية تأمر بإخلاء مدن محاصرة بالحرائق

طابور من السيارات يغادر مدينة بيتمانز باي شرق أستراليا، 2 يناير 2020، (ا ف ب)

أمهلت السلطات الأسترالية الخميس الآلاف من رعاياها والسياح 48 ساعة لمغادرة مدن واقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد؛ تحسّباً لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تضرب المنطقة السبت، مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارة.

وهذه الحرائق التي لا تزال خارج السيطرة تسبّبت خلال الساعات الـ48 الماضية بمقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ، كما أدّت في اليوم الأول من العام الجديد إلى تحويل مئات الهكتارات من المساحات الحرجية إلى رماد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. كما تسبّبت الحرائق التي حاصرت عدداً من المدن الساحلية في احتجاز الكثير من السيّاح.

والخميس طلبت إدارة الإطفاء في مقاطعة نيو ساوث ويلز من السياح إخلاء منطقة ساحلية تمتدّ بطول 200 كيلومتر. والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ شمالاً ببلدة بيتمانز باي الخلابة (نحو 300 كيلومتر جنوب سيدني) وتنتهي على بعد 200 كلم جنوباً. ونصحت السلطات السياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب ومقاطعة فيكتوريا.

وبموجب هذه التوجيهات يتعيّن على السياح مغادرة هذه المنطقة قبل حلول السبت، وهو يوم ينذر بأن يكون كارثيا لفرق الإطفاء، إذ تتوقع الأرصاد الجوية أن يشهد هبوب رياح قوية، وأن ترتفع فيه درجات الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، وهي ظروف مثالية لتأجيج الحرائق المستعرة أصلا، وهي لا تعد ولا تحصى. ويخشى أن يكون السبت يوماً أسوأ من يوم الثلاثاء، الأكثر دموية منذ بدء موسم الحرائق في سبتمبر.

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وقضى العديد من السياح ليلتين معزولين بدون كهرباء ولا اتصالات ومعتمدين على مؤن غذائية شحيحة، لكنّ السلطات أمّنت بعض الطرق لإجلائهم. والخميس، قال وزير النقل في نيو ساوث ويلز، أندرو كونستانس، إن عملية إخلاء المنطقة السياحية المحظورة ستكون «الأكبر على الإطلاق في المنطقة». بدوره قال نائب مفوّض دائرة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، روب روجرز، إنّ فرق الإطفاء لم تتمكّن من إطفاء الحرائق المستعرة أو حتى السيطرة عليها.

وصرح روجرز لشبكة «إيه بي سي» العمومية بأنّ «الرسالة هي أنّ لدينا الكثير من النار في تلك المنطقة، وليست لدينا القدرة على احتواء هذه الحرائق، فنحن بحاجة فقط للتأكّد من أنّ الناس ليسوا أمامها».