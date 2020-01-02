18 حالة وفاة آخر حصيلة لضحايا فيضانات إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية الخميس أنّ حصيلة الفيضانات التي ضربت منطقة جاكرتا وتسبّبت بها أمطار غزيرة هطلت ليلة رأس السنة ارتفعت إلى 18 حالة وفاة.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها السلطات الأربعاء أفادت بمقتل تسعة أشخاص، وفق وكالة «فرانس برس»، وذلك في أسوأ فيضانات في جاكرتا منذ تلك التي وقعت في يناير 2013 وأودت بحياة العشرات.

وأدّت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية كما غمرت المياه عدداً كبيراً من الأحياء، مما اضطر عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم والإقامة في ملاجئ موقتة. من جهتها أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ حصيلة الضحايا هي 21 ما بين متوفى ومفقود.

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والخميس لم يستبعد المتحدث باسم هيئة إدارة الحالات الطارئة، آغوس ويبوبو، إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا. وقال للصحفيين: «نحن نواصل تحديث البيانات التي تصلنا من مصادر عدة ومن المحتمل أن يرتفع عدد الضحايا».

ولقي الضحايا مصرعهم غرقاً أو طمراً تحت الانهيارات الأرضية أو صعقاً بالكهرباء أو من شدّة البرد. ومن بين الضحايا صبي عمره ثماني سنوات لقي مصرعه في انزلاق أتربة وفتى عمره 16 عاماً قضى بصعقة كهربائية.

وحسب السلطات، جرى إجلاء 31 ألف شخص بسبب الفيضانات، لكن هذا الرقم لا يشمل سكان المدن الواقعة على تخوم العاصمة. وأظهرت صور لأحياء حصلت فيها فيضانات، منازل غمرتها المياه والوحول وسكاناً يتنقّلون على متن قوارب مطاطية. وجاكرتا التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة تشهد باستمرار فيضانات خلال فصل الأمطار الذي بدأ في نهاية نوفمبر.