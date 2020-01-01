نتنياهو سيطلب من البرلمان الإسرائيلي منحه الحصانة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنه سيطلب من البرلمان منحه الحصانة، بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.

ومن المتوقع أن تؤخر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لعدة أشهر، فمن غير المقرر أن يصوت نواب الكنيست على هذا الطلب قبل انتخابات 2 مارس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال نتانياهو للصحفيين في القدس، «أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست.. سيكون متماشياً مع القانون.. بهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل».

واتُهم نتنياهو في نوفمبر الماضي بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها، ويتهم المدعين العامين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

وليس مطلوباً من رئيس الوزراء التنحي إلا بعد إدانته واستنفاد جميع سبل الاستئناف.

وأجلت المحكمة العليا قرارًا بشأن ما إذا كان يمكن تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة بعد توجيه الاتهام له.

وتشمل الادعاءات ضد نتنياهو تلقي هدايا ثمينة، وعرض تغيير اللوائح القانونية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية، لا يزال نتانياهو يتمتع بشعبية داخل حزب الليكود اليميني حيث حقق في الأسبوع الماضي فوزًا ساحقًا على منافسه على قيادة الحزب.

وتعهد رئيس الوزراء بالفوز في الانتخابات العامة المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى أن التصويت قد يؤدي مرة أخرى إلى طريق مسدود.

ودُعي إلى تنظيم انتخابات جديدة في 2 مارس، بعد عدم تمكن كل من نتنياهو ومنافسه الوسطي بيني غانتس من تشكيل تحالف يحظى بالأغلبية بعد انتخابات سبتمبر الماضي.