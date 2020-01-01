نتنياهو سيطلب من البرلمان الإسرائيلي منحه الحصانة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 11:52 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنه سيطلب من البرلمان منحه الحصانة، بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.

ومن المتوقع أن تؤخر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لعدة أشهر، فمن غير المقرر أن يصوت نواب الكنيست على هذا الطلب قبل انتخابات 2 مارس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال نتانياهو للصحفيين في القدس، «أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست.. سيكون متماشياً مع القانون.. بهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل».

واتُهم نتنياهو في نوفمبر الماضي بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها، ويتهم المدعين العامين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

وليس مطلوباً من رئيس الوزراء التنحي إلا بعد إدانته واستنفاد جميع سبل الاستئناف.

وأجلت المحكمة العليا قرارًا بشأن ما إذا كان يمكن تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة بعد توجيه الاتهام له.

وتشمل الادعاءات ضد نتنياهو تلقي هدايا ثمينة، وعرض تغيير اللوائح القانونية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية، لا يزال نتانياهو يتمتع بشعبية داخل حزب الليكود اليميني حيث حقق في الأسبوع الماضي فوزًا ساحقًا على منافسه على قيادة الحزب.

وتعهد رئيس الوزراء بالفوز في الانتخابات العامة المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى أن التصويت قد يؤدي مرة أخرى إلى طريق مسدود.

ودُعي إلى تنظيم انتخابات جديدة في 2 مارس، بعد عدم تمكن كل من نتنياهو ومنافسه الوسطي بيني غانتس من تشكيل تحالف يحظى بالأغلبية بعد انتخابات سبتمبر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟