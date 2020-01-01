إيران تستدعي القائم بالأعمال السويسري احتجاجا على المواقف الأميركية

استدعت طهران القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على تصريحات المسؤولين الأميركيين «المثيرة للحروب» في العراق المجاور، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت الوزارة إن «القائم بالأعمال السويسري استدعي إلى وزارة الخارجية على خلفية مواقف لمسؤولين أميركيين في ما يتعلق بالتطورات في العراق»، مضيفة أن إيران «أبلغته احتجاجها الشديد على تصريحات المسؤولين الأميركيين المنتهكة لميثاق الأمم المتحدة والمثيرة للحروب».

ودان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم، الضربات الجوية الأميركية على فصيل موال لإيران في العراق، في أول تعليق له على الغارات التي نفذت الأحد.

وقال خامنئي على حسابه الرسمي على «تويتر»: «إنني والحكومة والشعب الإيراني ندين بشدة هذا التصرف الأميركي الخبيث»، في إشارة إلى الغارات الأميركية على مواقع لكتائب حزب الله العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي، في غرب العراق.

وشن الجيش الأميركي ضربات على مواقع «حزب الله» خلال الأسبوع الجاري، مما أسفر عن مقتل نحو 25 من عناصر التنظيم، الذي رد أنصاره بمحاصرة السفارة الأميركية في بغداد، ومحاولة اقتحامها.