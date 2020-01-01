خامنئي يدين التصرف الأميركي «الخبيث» بعد الضربات في العراق

دان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم، الأربعاء، الضربات الجوية الأميركية على فصيل موال لإيران في العراق، في أول تعليق له على الغارات التي نفذت الأحد.

وقال خامنئي على حسابه الرسمي على «تويتر»: «إنني والحكومة والشعب الإيراني ندين بشدة هذا التصرف الأميركي الخبيث»، في إشارة إلى الغارات الأميركية على مواقع لكتائب حزب الله العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي، في غرب العراق.

وشن الجيش الأميركي ضربات على مواقع «حزب الله» خلال الأسبوع الجاري، مما أسفر عن مقتل نحو 25 من عناصر التنظيم، الذي رد أنصاره بمحاصرة السفارة الأميركية في بغداد، ومحاولة اقتحامها.