زعيم كوريا الشمالية: العالم سيشهد على سلاح استراتيجي جديد

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم، «ليس لدينا سبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام»، مضيفا: «سيكتشف العالم في المستقبل القريب سلاحا استراتيجيا جديدا».

تحدي العقوبات

وكان كيم أعلن في العام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات، لكن تصريحاته الأربعاء تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين.

وأمام اللجنة المركزية لحزب العمال، قال كيم إن كوريا الشمالية مستعدة لمواصلة العيش في ظل نظام عقوبات دوليّ، كي تُحافِظ على قدرتها النووية. ونقلت الوكالة عنه قوله إن «الولايات المتحدة تقدم مطالب مخالفة للمصالح الأساسية لدولتنا».

اقرأ أيضا: كيم جونغ أون يدعو لـ«إجراءات عسكرية مضادة» قبل ساعات من انتهاء مهلته لواشنطن

وتابع كيم أن واشنطن «أجرت عشرات التدريبات العسكرية المشتركة (مع كوريا الجنوبية) والتي كان الرئيس (دونالد ترامب) وعد شخصيًا بوقفها، وأرسلت معدات عسكرية عالية التقنية إلى الجنوب وصعدت العقوبات على الشمال».

وأردف «لا يمكننا أبدا أن نبيع كرامتنا»، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ ستقوم بعمل «مروع لجعل (الولايات المتحدة) تدفع ثمن الآلام التي عاناها شعبنا».