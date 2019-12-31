ترامب: أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية وهو تهديد وليس تحذيرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 11:39 مساء

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: «أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا»، مضيفًا: «سنحمل إيران المسؤولية كاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية تقع نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد».

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