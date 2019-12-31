ترامب: أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية وهو تهديد وليس تحذيرا

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: «أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا»، مضيفًا: «سنحمل إيران المسؤولية كاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية تقع نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد».