ترامب: أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية وهو تهديد وليس تحذيرا
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 11:39 مساء
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: «أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا»، مضيفًا: «سنحمل إيران المسؤولية كاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية تقع نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد».
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