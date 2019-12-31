ترامب يشيد بـ«تنسيق ممتاز» مع موسكو أحبط اعتداء في سان بطرسبورغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 08:38 مساء

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ«تنسيق ممتاز ومهم» بين الولايات المتحدة وروسيا أتاح إحباط اعتداء في سان بطرسبورغ.

وجاء في تغريدة أطلقها ترامب أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا لكي يشكرني ويشكر الولايات المتحدة لإبلاغهم (الروس) بمخطط لاعتداء إرهابي في مدينة سان بطرسبورغ الجميلة جدا». وتابع ترامب: «لقد تمكّنوا سريعا من اعتقال المشتبه بهم وحماية أرواح كثيرة»، مضيفا: «تنسيق ممتاز ومهم»، وفق «فرانس برس».

ووضعت روسيا، الإثنين، قيد التوقيف الاحتياطي شخصين يشتبه في أنهما خططا لاعتداء ليلة رأس السنة. ووفق جهاز الأمن الروسي فإن الرجلين كانا قد بايعا تنظيم «داعش». وأعلن جهاز الأمن الروسي أنه اعتقل، الجمعة، الرجلين بناء على معلومات قدّمها «شركاء أميركيون»، وأن المشتبه بهما أقرا بالتخطيط لاعتداءات.

وكشف الأمن الروسي أن الرجلين هما نيكيتا سيميونوف (22 عاما) وجورجي تشيرنيشوف (23 عاما). وأفاد موقع «فونتاناكا» الإخباري المحلي بأن المشتبه بهما خططا لاعتداءات في مركز تسوّق وكاتدرائية وكانا قد تواصلا مع أشخاص من تنظيم الدولة الإسلامية وأرسلا إليهم صورا لتأكيد الأهداف.

وعلى الرغم من خلافات كثيرة قائمة بين روسيا والولايات المتحدة، فإن البلدين يؤكدان دوما تصميمها على مكافحة الإرهاب.

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