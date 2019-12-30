موزمبيق: المعارضة تتبرأ من الهجمات الأخيرة في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 11:24 مساء
يوسف محمدي زعيم حزب المعارضة في موزمبيق في مابوتو، 30 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

نفى زعيم حزب المعارضة الرئيسي في موزمبيق (رينامو) يوسف محمدي، اليوم الإثنين، التورط في سلسلة الهجمات التي استهدفت شاحنات وحافلات وأوقعت 10 قتلى في وسط البلاد.

وقال محمدي، خلال مؤتمر صحفي: «ننفي المشاركة في الهجمات التي وقعت وسط البلاد ونكرر بأن قواتنا في قواعدها بانتظار تسريحها.. نتحدى الحكومة ان تشكل لجنة تحقيق حول مصدر الهجمات وكشف المسؤولين عنها».

وتتهم سلطات مابوتو منذ أسابيع المعارضة بأنها وراء سلسلة الهجمات الدامية على حافلات أو شاحنات في طرقات في وسط البلاد، معقل المعارضة.

اقرأ أيضا: مقتل 10 أشخاص في تدافع خلال مهرجان انتخابي بموزمبيق   

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تأمين مواكبة عسكرية على جميع طرقات القطاع.

وكان حزب رينامو الذي انبثق عن الحرب الاهلية (1976-1992)، وقع في أغسطس 2019 اتفاق سلام مع الحكومة نص على نزع السلاح وإعادة إدماج جناحه العسكري الذي كان عاد لحمل السلاح في 2013.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟