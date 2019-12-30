البرازيل: ألفا شرطي لضمان أمن شاطىء كوباكابانا ليلة رأس السنة

عرض الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة على شاطىء كوباكابانا، 1 يناير 2019. (أ ف ب)

أعلنت سلطات ريو دي جانير ونشر أكثر من ألفي شرطي لضمان الأمن خلال احتفالات رأس السنة على شاطىء كوباكابانا الشهير الذي يرتقب أن يستقبل حوالى ثلاثة ملايين شخص مساء الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة العسكرية الإثنين أن حوالى 15 ألف عنصر أمن سينشرون في كل أنحاء ولاية ريو دي جانيرو، وفق «فرانس برس».

وعدد الشرطيين الذين سينتشرون في كوباكابانا سيكون أعلى بشكل طفيف مما كان عليه السنة الماضية، أي 2049 عنصرا مقابل 1941 في 31 ديسمبر 2018. وقال حاكم ريو ويلسون فيتزل الاسبوع الماضي «هذه السنة نتوقع ان يتجاوز عدد الاشخاص على شاطىء كوباكابانا 2,8 مليون. نسبة إشغال الفنادق بلغت 90%».

وأعلنت رئاسة البلدية انها نصبت سبع شاشات عملاقة على طول الشاطىء ليتمكن الحاضرون من متابعة الحفلات التي ستنظم على مسرح كبير قبالة قصر كوباكابانا الشهير. كما جهز المنظمون 800 مرحاض نقال وأربعة مستوصفات.

ويتوقع أن يكون عرض الألعاب النارية هائلا مرة جديدة إذ سيتم اطلاق 16,9 طنا من المفرقعات من عشر سفن في البحر على بعد عشرات الأمتار من الشاطىء في عرض يستغرق 14 دقيقة.