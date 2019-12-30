«فرانس برس»: إنقاذ 19 مهاجرا قبالة سواحل شمال فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 06:00 مساء

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 19 مهاجرا مساء الأحد قبالة شواطئ دونكيرك في شمال فرنسا، بينما كانوا يحاولون العبور إلى بريطانيا بواسطة قارب صغير.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن مديرية البحرية في المانش وبحر الشمال أفادت بأن القارب الذي كان على متنه 16 رجلاً وامرأة وطفلان، واجه صعوبات عندما كان على بعد 7 كيلومترات من الساحل قرابة الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.  

وشاركت في عملية الإنقاذ مروحية تابعة للبحرية وزورق لخفر السواحل وقارب نجاة تابع للجمعية الوطنية للإنقاذ في البحر. وحُول مسار قارب للصيد لإغاثة المهاجرين.

ووصل المهاجرون، الذين كان بعضهم يعاني من انخفاض في حرارة الجسم، إلى الساحل الفرنسي بعيد منتصف الليل، وفي وقت مبكر صباح الأحد تمت إغاثة 30 شخصا في المانش خلال عمليتي إنقاذ.

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