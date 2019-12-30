شرطة برلين تغلق أجزاء من وسط المدينة بعد إطلاق أعيرة نارية

قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين الإثنين على «تويتر» إنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية.

ونقل تلفزيون «آر.بي.بي» عن ناطق باسم الشرطة قوله إن الأعيرة النارية مرتبطة على الأرجح بمحاولة سطو على مقهى، وفق «رويترز».