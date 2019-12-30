شرطة برلين تغلق أجزاء من وسط المدينة بعد إطلاق أعيرة نارية

قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين الإثنين على «تويتر» إنها حاصرت مباني بوسط المدينة بعد أن أطلق شخص أعيرة نارية.
ونقل تلفزيون «آر.بي.بي» عن ناطق باسم الشرطة قوله إن الأعيرة النارية مرتبطة على الأرجح بمحاولة سطو على مقهى، وفق «رويترز».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء