بومبيو يزور أوكرانيا بداية 2020 في خضم إجراءات عزل ترامب

يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الثالث من يناير أوكرانيا الواقعة في صلب الفضيحة التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي كلفت الرئيس دونالد ترامب قضية عزل متوقعة أمام الكونغرس الأميركي.

ويجري بومبيو خصوصا مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، بحسب ما أعلنت الإثنين الخارجية الاميركية. وهو أرفع مسؤول أميركي يزور أوكرانيا منذ اندلاع هذه الفضيحة في سبتمبر 2019، وفق «فرانس برس».

وتم توجيه اتهام تجاوز السلطة رسميا لترامب في 18 ديسمبر من مجلس النواب وذلك لطلبه من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصومه الديمقراطيين وضمنهم جو بايدن الأوفر حظا لمنافسته في نوفمبر 2020 على الرئاسة. وهو متهم بتجميد مساعدة عسكرية مهمة لسلطات كييف مقابل تلبية طلبه.

لكن لم يصوت على إجراءات العزل سوى النواب المعارضين الديمقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب. ويتوقع أن تتم تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويرجح أن تعقد الجلسة في يناير 2020.