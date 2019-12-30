عراقيون وسوريون ومغربي بين المتهمين بالانتماء لـ«داعش» في تركيا

الرئيس التركي رجب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت).

أوقفت السلطات التركية عراقيين وسوريين ومغربي بين 100 متهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عمليات دهم في جميع أنحاء البلاد.



وبين من أوقفوا في الأيام الأخيرة في عمليات تمت في ست محافظات، ضمنها أنقرة وبورصة وبطمان، أكثر من 40 عراقيا ونحو 20 سوريا ومغربي؛ إذ تمّ توقيف 33 شخصا في محافظة أنقرة، معظمهم عراقيون، فيما قبض على الآخرين في باتمان وقيصري وأضنة، حسب «فرانس برس».



وفي الأشهر الأخيرة، كثفت تركيا عمليات الدهم ضد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وسعت لإعادتهم إلى بلدانهم. والأسبوع الماضي، أعلنت توقيف 20 شخصاً في اسطنبول.



وشهدت تركيا سلسلة اعتداءات نفّذها التنظيم الإرهابي خلال العامين 2015 و2016 واستهدف الاعتداء الأعنف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة رأس السنة 2017 أسفر عن مقتل 39 شخصا.