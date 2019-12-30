قتيلان وجريح جراء إطلاق نار في كنيسة بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 09:23 صباحا
موقع الجريمة، (تعبيرية: ا ف ب)

فتح رجل النار داخل كنيسة خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس جنوب الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخَر بجروح بالغة، قبل أن يُصاب هو أيضا برصاص مصلين موجودين بالكنيسة، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي في الهجوم لتحديد أسبابه، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح الناطق باسم خدمة الإطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، مايك درايفدال، لوكالة «فرانس برس»، أنه «تم إبلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست»، متابعا: «عندما وصلوا، وجدوا أنه تم إطلاق أعيرة نارية».

ونُقِل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم إلى المستشفى على نحو طارئ. وأوضح درايفدال أن «الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى».

من جهتها، قالت الناطقة باسم خدمة سيارات الإسعاف، ماكارا تراستي، «عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا برصاص». وأضافت لـ«فرانس برس»: «توفي شخصان أحدهما المهاجم، فيما لا يزال الثالث بوضع حرج». وقُتل زهاء أربعة آلاف شخص بالرصاص العام 2017 بالولايات المتحدة، إحدى أكثر الدول التي تنتشر فيها الأسلحة النارية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟