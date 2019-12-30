قتيلان وجريح جراء إطلاق نار في كنيسة بأميركا

موقع الجريمة، (تعبيرية: ا ف ب)

فتح رجل النار داخل كنيسة خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس جنوب الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخَر بجروح بالغة، قبل أن يُصاب هو أيضا برصاص مصلين موجودين بالكنيسة، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي في الهجوم لتحديد أسبابه، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح الناطق باسم خدمة الإطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، مايك درايفدال، لوكالة «فرانس برس»، أنه «تم إبلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست»، متابعا: «عندما وصلوا، وجدوا أنه تم إطلاق أعيرة نارية».

ونُقِل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم إلى المستشفى على نحو طارئ. وأوضح درايفدال أن «الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى».

من جهتها، قالت الناطقة باسم خدمة سيارات الإسعاف، ماكارا تراستي، «عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا برصاص». وأضافت لـ«فرانس برس»: «توفي شخصان أحدهما المهاجم، فيما لا يزال الثالث بوضع حرج». وقُتل زهاء أربعة آلاف شخص بالرصاص العام 2017 بالولايات المتحدة، إحدى أكثر الدول التي تنتشر فيها الأسلحة النارية.