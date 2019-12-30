وارسو تتهم بوتين بالكذب «عمدا» بشأن بولندا

رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 13 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «كذب عدة مرات عمدا بشأن بولندا». وقال مورافيتسكي: «هذا يحصل عادة حين تشعر السلطات في موسكو بضغط دولي بسبب تصرفاتها»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشر الإعلان البالغ أكثر من ألف كلمة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة البولندية، بعد يومين من استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية البولندية لإبلاغه «احتجاجا شديدا» على تصريحين صدرا مؤخرا عن بوتين. واتهم الرئيس الروسي بولندا بـ«التفاهم» مع الزعيم النازي أدولف هتلر، واعتماد سلوك «معاد للسامية» قبيل الحرب العالمية الثانية.

وصرح مورافيتسكي في ردّه بأن روسيا «تعرضت في الأسابيع الماضية لعدة نكسات كبيرة»، ذكر منها تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات بحق موسكو بشأن ضمها القرم من أوكرانيا، وإيقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية على خلفية التلاعب ببيانات فحوص المنشطات، إضافة إلى «فشل (روسيا) في محاولتها للسيطرة تماما على بيلاروسيا».



وأشار أيضا إلى التدابير التي اتخذتها واشنطن لوقف إنجاز مشروع أنبوب «نورد ستريم 2» الروسي لنقل الغاز. وقال مورافيتسكي: «أعتبر كلام الرئيس بوتين بمثابة محاولة لحجب هذه المشكلات. الرئيس الروسي يدرك تماما أن اتهاماته لا تمت بصلة إلى الواقع، وأنه ليس هناك في بولندا نصب لا لبوتين ولا لستالين».

وتابع «مثل هذه النصب لم ترتفع على أرضنا إلا حين أقامها المعتدون والمجرمون، الرايخ الثالث وروسيا السوفياتية». وقال بوتين الثلاثاء أمام مجموعة من الضباط الكبار في وزارة الدفاع الروسية إنه اطلع على وثائق تاريخية تفيد بأن السفير البولندي في برلين الذي وصفه بأنه «خنزير معاد للسامية» وعد العام 1938 بإقامة «نصب جميل» لهتلر في وارسو بعدما عرض الأخير «إرسال اليهود إلى مستعمرات في أفريقيا».