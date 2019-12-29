العثور على سبع جثث في قارب كوري شمالي على الساحل الياباني

سفن يابانية تنطلق من ميناء كوشيرو في مقاطعة هوكايدو،1 يوليو 2019. (أ ف ب)

عُثر على سبع جثث متحللة بشكل كبير في قارب صيد يشتبه بأنه كوري شمالي جرفته الأمواج إلى شاطئ جزيرة يابانية، بحسب ما أفاد مسؤول في خفر السواحل الياباني الاحد.

وعُثر على الرفات السبت في قارب محطم على شاطئ جزيرة سادو الواقعة على بعد نحو 900 كلم عن كوريا الشمالية عبر بحر اليابان، وفق «فرانس برس».

وصرح المسؤول أن السلطات «تمكنت من تحديد ان خمس من الجثث تعود لرجال، ولكن لم يتم تحديد الجثتين الاخريين» بسبب تحللهما بشكل كبير. وأضاف «وقعت حالات مماثلة في السابق ولكن هذا اول اكتشاف لجثث في قارب متهالك على هذه الجزيرة هذا العام».

وأشار إلى أنه «تم العثور على حروف وارقام مطلية على جسم القارب الخشبي الذي انشطر الى قسمين»، موضحا أنه لم يتم العثور على ما يدل على جنسية من كانوا على ظهر القارب.

وذكر الاعلام المحلي أن الشرطة وخفر السواحل يحققون في القضية ويشتبهون في أن القارب ابحر من كوريا الشمالية. وحتى هذا الوقت من العام جرفت الأمواج ما يقرب من 156 قارب صيد يشتبه بأنها من كوريا الشمالية، الى السواحل اليابانية، أو عثر عليها وقد دخلت المياه اليابانية، بحسب صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية.

ويقول خبراء ان بعض صيادي السمك الكوريين الشماليين يتوغلون في البحر لصيد عدد أكبر من الأسماك لتلبية مطالب حكومتهم. وفي عام 2018، تم إنقاذ عشرة كوريين شماليين على متن قارب خشبي صغير جرفتهم المياه إلى شمال اليابان وأعيدوا إلى بلدهم.