«فرانس برس»: نائب هولندي يعتزم إعادة تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 01:25 مساء
من اليسار النائب الهولندي غيرت فيلدرز في لاهاي في 8 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

أعلن النائب الهولندي غيرت فيلدرز مساء السبت أنه يعتزم تنظيم مسابقة «رسوم كاريكاتورية النبي محمد» صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع اضطر إلى إلغائه قبل عام إثر تظاهرات وتهديدات بالقتل، حيث دعا فيلدرز المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على «تويتر» الأحد إلى «إرسال رسوم كاريكاتورية» للنبي محمد  صلى الله عليه وسلم، ويود النائب تنظيم المسابقة في مقر البرلمان الهولندي في لاهاي، متذرعا بحق التعبير، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان فيلدرز زعيم حزب الحرية أعلن في يونيو 2018 عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه عاد وألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات بالقتل، حيث أثارت هذه الخطوة موجة تنديد بين المسلمين، ولا سيما في باكستان حيث جرت عدة تظاهرات، كما تسببت بعدة أحداث في هولندا، وحكمت محكمة هولندية في نوفمبر على باكستاني بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ«اعتداء إرهابي» ضد فيلدرز.

ونشر الباكستاني الذي أوقف في لاهاي مقطع فيديو على فيسبوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز «إلى الجحيم»، داعيا المسلمين إلى دعمه، وبعد يومين، قرر فيلدرز ألغاء المسابقة. وفي اليوم التالي، هاجم أفغاني شاب بالسكين سائحين أميركيين في المحطة المركزية للقطارات في أمستردام.

وأعلن الأفغاني الذي حكم عليه في أكتوبر بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم لـ«حماية النبي محمد» صلى الله عليه وسلم، ذاكرا تحديدا اسم غيرت فيلدرز، حيث تؤمن الدولة الهولندية حماية على مدار الساعة لفيلدرز البالغ من العمر 56 عاما.

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